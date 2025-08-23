 Sky TV + Sky Calcio a 12,90 €/mese con la Serie C, i campionati esteri e molto altro
Con l'offerta in corso, è possibile attivare Sky TV + Sky Calcio con un costo di appena 12,90 euro al mese per 18 mesi e vedere tutta la Serie C.
È il momento giusto per attivare l’offerta con Sky TV + Sky Calcio. Il bundle ora è disponibile in promozione a 12,90 euro al mese per 18 mesi, con attivazione di 19 euro una tantum e con la possibilità di aggiungere anche Sky Sport a 14 euro in più (per Champions League, Europa League, Conference League e tutti gli altri sport, come la Formula 1 e il tennis). Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sky.

Perché sfruttare l’offerta Sky

La nuova promo permette ai clienti che scelgono Sky di poter contare su Sky TV e, quindi, su tutto l’intrattenimento, le serie TV, gli show, i documentari e i programmi di informazione che fanno parte della programmazione Sky.

In aggiunta, con il pacchetto Sky Calcio è possibile accedere a:

  • 3 partite di Serie A per ogni turno
  • tutta la Serie C
  • le partite dei campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1

C’è poi la possibilità di personalizzare l’abbonamento con:

  • Sky Sport al costo di 14 euro al mese; in questo modo è possibile accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky
  • Sky Cinema al costo di 10 euro al mese
  • Sky Kids al costo di 5 euro al mese
  • Sky Ultra HD al costo di 5 euro al mese

La promozione include sempre Sky Go, per poter seguire la programmazione di Sky direttamente da smartphone, tablet e computer. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. I contenuti dell’abbonamento saranno disponibili da subito grazie proprio a Sky Go mentre la consegna del decoder è prevista in 3-5 giorni lavorativi. Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ago 2025

Davide Raia
23 ago 2025
