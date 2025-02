Sky TV + Sky Sport con fibra FTTH inclusa: prezzo super con la nuova promo

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport è la soluzione giusta per attivare un nuovo abbonamento a Sky andando ad aggiungere la connessione Internet casa di Sky Wifi, che prevede la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH. La promozione combinata ha un costo di 35,80 euro al mese per 18 mesi, considerando sia i pacchetti TV che l’abbonamento per la connessione.

Gli utenti hanno la possibilità di aggiungere pacchetti extra come Sky Cinema con Paramount Plus, dal costo di 10 euro al mese, o anche Sky Calcio, dal costo di 8 euro al mese, andando a personalizzare l’abbonamento. Per tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di Sky, tramite il link qui di sotto. L’offerta non prevede vincoli alla fine del periodo promozionale.

Cosa prevede l’offerta combinata di Sky

La promozione di Sky consente l’accesso al seguente bundle:

Sky TV + Sky Sport con tutto l’intrattenimento (show e serie TV) di Sky e tantissimi contenuti sportivi, dalla Champions League alla Formula 1 e al Motomondiale; la promo include anche Sky Go per vedere i contenuti dell’abbonamento da smartphone, tablet e computer

con tutto l’intrattenimento (show e serie TV) di Sky e tantissimi contenuti sportivi, dalla Champions League alla Formula 1 e al Motomondiale; la promo include anche Sky Go per vedere i contenuti dell’abbonamento da smartphone, tablet e computer Sky Wifi con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit e linea telefonica fissa oltre che con modem Wi-Fi incluso senza costi aggiuntivi

Il bundle ha un costo di 35,80 euro al mese (con un costo di attivazione di 19 euro una tantum) e può essere arricchito con:

Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 10 euro al mese

al costo di 10 euro al mese Sky Calcio al costo di 8 euro al mese

al costo di 8 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

al costo di 5 euro al mese Sky Ultra HD al costo di 5 euro al mese

L’offerta combinata è la soluzione più vantaggiosa per poter accedere a Sky, garantendo un taglio netto dei costi oltre all’accesso a tantissimi contenuti. I due contratti (TV e Sky) anche se attivati in contemporanea restano separati e possono essere gestiti in modo indipendente. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.