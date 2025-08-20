Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile

La nuova promo Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport è l’occasione giusta per accedere a un’offerta davvero ricca di contenuti e con un prezzo molto vantaggioso. Questa soluzione permette di sfruttare la fibra ottica di Sky con un costo di 20,90 euro al mese oltre al bundle con Sky TV e Sky Sport con un costo di 14,90 euro al mese.

Complessivamente, quindi, la spesa è di 35,80 euro al mese (con un prezzo bloccato per i primi 18 mesi e senza alcun vincolo di permanenza successivo). Per attivare la promo basta visitare il sito ufficiale di Sky, tramite il link qui di sotto. Si tratta di una promozione valida solo per un breve periodo di tempo.

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: ecco l’offerta

Il bundle proposto da Sky comprende.

Sky Wifi con una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH (oppure FTTC in caso di indisponibilità) per la casa; ci sono anche la linea telefonica e il modem Wi-Fi

con una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH (oppure FTTC in caso di indisponibilità) per la casa; ci sono anche la linea telefonica e il modem Wi-Fi l’abbonamento con Sky TV, pacchetto con tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky, e Sky Sport, con tanti contenuti sportivi (Champions, Formula 1, Moto GP e molto altro)

Il costo complessivo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi (20,90 euro la fibra e 14,90 euro per l’offerta TV) con un costo di attivazione di 19 euro.

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di altre opzioni come Sky Cinema, con Paramount Plus, Sky Calcio, Sky Kids e altro ancora. C’è sempre la possibilità di sfruttare Sky Go, senza alcun costo aggiuntivo, in modo da poter accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer.

Per sfruttare la promozione basta seguire una semplice procedura online, andando a verificare la copertura della fibra e poi a scegliere i pacchetti da includere nell’abbonamento. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.