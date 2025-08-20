 Sky TV + Sky Sport e fibra ottica in sconto: la promo combinata è imperdibile
La promo combinata di Sky che unisce i pacchetti TV e Sport con la fibra ottica garantisce uno sconto sulla spesa complessiva: ecco l'offerta.
La promo combinata di Sky che unisce i pacchetti TV e Sport con la fibra ottica garantisce uno sconto sulla spesa complessiva: ecco l'offerta.

La nuova promo Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport è l’occasione giusta per accedere a un’offerta davvero ricca di contenuti e con un prezzo molto vantaggioso. Questa soluzione permette di sfruttare la fibra ottica di Sky con un costo di 20,90 euro al mese oltre al bundle con Sky TV e Sky Sport con un costo di 14,90 euro al mese.

Complessivamente, quindi, la spesa è di 35,80 euro al mese (con un prezzo bloccato per i primi 18 mesi e senza alcun vincolo di permanenza successivo). Per attivare la promo basta visitare il sito ufficiale di Sky, tramite il link qui di sotto. Si tratta di una promozione valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta Sky

sky

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: ecco l’offerta

Il bundle proposto da Sky comprende.

  • Sky Wifi con una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH (oppure FTTC in caso di indisponibilità) per la casa; ci sono anche la linea telefonica e il modem Wi-Fi
  • l’abbonamento con Sky TV, pacchetto con tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky, e Sky Sport, con tanti contenuti sportivi (Champions, Formula 1, Moto GP e molto altro)

Il costo complessivo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi (20,90 euro la fibra e 14,90 euro per l’offerta TV) con un costo di attivazione di 19 euro.

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di altre opzioni come Sky Cinema, con Paramount Plus, Sky Calcio, Sky Kids e altro ancora. C’è sempre la possibilità di sfruttare Sky Go, senza alcun costo aggiuntivo, in modo da poter accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer.

Per sfruttare la promozione basta seguire una semplice procedura online, andando a verificare la copertura della fibra e poi a scegliere i pacchetti da includere nell’abbonamento. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.

Attiva qui l’offerta Sky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Davide Raia
20 ago 2025
