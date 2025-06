Sky TV, Sky Sport e Netflix a 24,90 euro al mese: l'offerta super conveniente

Fai il pieno di sport e intrattenimento questa estate con l’offerta Sky che include i pacchetti TV, Sport e Netflix a un prezzo da urlo. Attivandola adesso, anche online, potrai avere tutto a 24,90 euro al mese per 18 mesi con decoder Sky Stream incluso e attivazione scontata a 19 euro invece di 99. Un’opportunità da non perdere, specie se consideri i contenuti in arrivo nelle prossime settimane.

L’offerta include:

Sky TV con serie TV, show e documentari Sky Originals e internazionali, come la nuova stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon

con serie TV, show e documentari Sky Originals e internazionali, come la nuova stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon Sky Sport con la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, insieme ai round della World Superbike, il grande tennis con Wimbledon, lo US Open e in tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour

con la e la in diretta esclusiva, insieme ai round della World Superbike, il con Wimbledon, lo US Open e in tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour Le coppe europee con la UEFA Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League e Conference League

(185 partite su 203 a stagione in esclusiva), tutte le partite di e 3 partite su 10 a turno di Serie A e tutta la Serie C

e tutta la Altri sport come basket americano ed europeo, NBA, rugby, atletica e golf.

Netflix con abbonamento standard in HD

Il prezzo è, come detto, di 24,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione a 19 euro del decoder Sky Stream di ultima generazione con cui gestire, da un’unica interfaccia, tutti i tuoi contenuti. L’offerta è valida anche se sei già abbonato a Netflix e può essere personalizzata a piacimento in fase di attivazione. Al termine dei 18 mesi sarai libero di disdire o rinnovare il pacchetto a nuove condizioni.