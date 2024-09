Sky TV + Sky Sport ora a meno di 30 €/mese: come funziona la promo

E’ il momento giusto per attivare la nuova promo dedicata all’offerta sportiva di Sky. Per tutti i nuovi utenti che scelgono Sky, infatti, è ora possibile attivare il bundle Sky TV + Sky Sport con un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi e senza alcun vincolo di permanenza al termine del periodo promozionale.

Grazie a questa promo è possibile accedere a tutto l’intrattenimento di Sky oltre che alla programmazione sportiva inclusa nel pacchetto Sky Sport (dalla Champions League alla Formula 1 passando per molti altri eventi). C’è anche Sky Go, per seguire la programmazione di Sky anche da smartphone, tablet e computer.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Sky TV + Sky Sport: l’offerta è imperdibile

La promo proposta da Sky include:

Sky TV con tutta l’offerta di intrattenimento (show, serie TV, documentari e altro ancora) di Sky

con tutta l’offerta di intrattenimento (show, serie TV, documentari e altro ancora) di Sky Sky Sport con l’accesso alle coppe europee di calcio, a partire dalla Champions League che prenderà il via il 17 di settembre, alla Formula 1, alla Moto GP, al tennis, al basket e a tanti altri sport

con l’accesso alle coppe europee di calcio, a partire dalla Champions League che prenderà il via il 17 di settembre, alla Formula 1, alla Moto GP, al tennis, al basket e a tanti altri sport Sky Go

Sky Ultra HD

L’offerta in questione è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti, come Sky Cinema e Sky Kids, oltre che con l’aggiunta di Sky WiFi, disponibile con un costo di 20,90 euro al mese per tutti i nuovi utenti che scelgono l’offerta Pay TV di Sky.

Si tratta, quindi, di una promo ricca di vantaggi che consente l’accesso al ricco catalogo di contenuti Sky a fronte di un costo ridotto. E’ previsto un costo iniziale di 19,90 euro una tantum. Per accedere subito alla promo, con la possibilità anche di aggiungere le varie opzioni extra, basta premere sul box riportato qui di sotto.