Sky TV + Sky Sport in sconto per la Special Week

Gli episodi della nuova serie The Last of Us, le puntate di MasterChef Italia, le partite della Champions League e tanto altro, tutto insieme e a prezzo scontato, grazie alla promozione di Sky per la Special Week. Due offerte, con tutto l’intrattenimento di Sky TV e gli eventi di Sky Sport, tra le quali scegliere in base ai propri gusti personali.

Le offerte di Sky per la Special Week

Abbiamo scritto offerte, al plurale, perché di questo si tratta. Sono due: passiamole in rassegna nel dettaglio, così da capire cosa includono, a quale prezzo e quanto si risparmia. La prima è quella battezzata Offerta Sky Q Special Week con tutto il meglio dell’intrattenimento Sky e la Champions League, insieme al prezzo di 24,90 euro invece di 45,00 al mese come da listino, per i primi 18 mesi.

Volendo, è possibile optare per la formula Offerta Sky Glass Special Week che permette di ricevere una Smart TV da 43 pollici con anticipo di 1 euro (anziché 125 euro) e che, a quando già elencato, aggiunge il catalogo in streaming di Netflix. Tutto questo al costo di 36,80 euro invece di 61,90 euro al mese.

In merito ai contenuti, il pacchetto Sky TV include show come MasterChef Italia, film, il meglio delle Serie TV italiane e internazionali a partire dalla nuova The Last of Us, documentari, notiziari, reality e produzioni originali. Per quanto riguarda invece Sky Sport, oltre alla già citata Champions League nel catalogo sono presenti le partite di Europa League e Conference League, Formula 1, MotoGP, i migliori tornei di tennis al mondo, il grande basket della NBA, golf e rugby.

Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo: le offerte Week per la Special Week rimarranno disponibili solo pochi giorni: attivale subito per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.