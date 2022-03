Sky Wi-Fi: ora con 30 Giorni di Sky TV e Netflix

Sky Wi-Fi oltre alla connessione flat a casa ti offre la possibilità di provare la TV di Sky TV e Netflix per 30 giorni a soli 9 euro.

Questa promozione è sicuramente una delle più interessanti presenti nel mercato sia per una questione di mancanza di vincoli sia per la facoltà di test resa disponibile dal broadcaster Sky Italia.

Il neonato provider è stato già premiato per il suo rapporto qualità prezzo dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ITQF nel 2021. Dunque, attivando l’offerta in questione, non ci sarà alcun timore.

La promozione che vedremo tra poco è valida per qualche settimana SOLO ONLINE e SENZA VINCOLI.

Sky WiFi: internet, Sky TV e Netflix

La tariffa nello specifico viene commercializzata in FTTC o FTTH alla velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Sky Wi-Fi Hub incluso nel prezzo. Il tutto a soli 24,90 euro mensili con prezzo bloccato per 18 mesi. A partire dal 19° mese, l’abbonamento continuerà a 29,90 euro al mese, salvo disdetta o migrazione verso altro gestore.

Come abbiamo detto all’inizio, l’offerta è disponibile anche in versione Sky Wi-Fi Prova Sky Q. Questa variante offre la possibilità di seguire i canali Sky ed anche il catalogo completo di Netflix a soli 9 euro per un mese.

Al termine del mese, la prova dei canali TV verrà interrotta automaticamente e bisognerà restituire il decoder in uno Sky Service.

Costi ed altro

I costi variano a seconda del servizio richiesto. Ad esempio, solo Sky Wi-Fi prevede un contributo iniziale pari a 29 euro, mentre, con l’aggiunta del Prova Sky Q il costo di attivazione richiesto è di soli 20 euro.

La promozione in questione è attivabile ONLINE solo fino al 10 Marzo 2022 e non prevede vincoli di permanenza contrattuale. In questo caso, sarà necessario alla fine del contratto restituire i materiali inviati da Sky in comodato d’uso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.