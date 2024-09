Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: una sola offerta a meno di 40 €/mese

La promo combinata di Sky è l’offerta del momento. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è la possibilità di attivare il bundle con Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet a casa, e i pacchetti Sky TV e Sky Sport con Ultra HD. Il costo è di 39,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale.

Senza l’offerta, il prezzo standard dei servizi inclusi sarebbe, complessivamente, pari a 86,80 euro al mese. Si tratta di una promo davvero conveniente che permette di unire la connessione a Internet con un’offerta Pay TV ricca di contenuti. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Sky e avviare poi la procedura di sottoscrizione online.

Cosa include l’offerta di Sky

Il bundle proposto mette a disposizione dei nuovi utenti che scelgono Sky:

un abbonamento Sky WiFi per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC con modem Wi-Fi incluso

per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista FTTC con modem Wi-Fi incluso un’offerta Pay TV con Sky TV e Sky Sport in modo da accedere a tutto l’intrattenimento di Sky e ai contenuti sportivi come la Champions League, la Formula 1, i tornei di tennis e molto altro ancora; nel bundle sono inclusi anche Sky Go e la possibilità di sfruttare l’opzione Ultra HD

in modo da accedere a tutto l’intrattenimento di Sky e ai contenuti sportivi come la Champions League, la Formula 1, i tornei di tennis e molto altro ancora; nel bundle sono inclusi anche e la possibilità di sfruttare l’opzione è possibile aggiungere il pacchetto Sky Cinema al costo di 10 euro al mese e il pacchetto Sky Calcio al costo di 8 euro al mese

Grazie all’offerta in corso, la promo lanciata da Sky prevede un costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale a prezzo scontato. Si tratta di un’opportunità molto interessante: unendo la fibra ottica e la Pay TV di Sky, infatti, è possibile massimizzare i vantaggi a fronte di costi contenuti.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.