Sky Wifi è in offerta e con 9,90€ in più c'è il bundle con Sky TV e Sky Calcio

È il momento di scegliere la fibra ottica di Sky: con la nuova offerta in corso oggi, infatti, Sky Wifi è attivabile con un prezzo scontato di 25,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese). A rendere ancora più vantaggiosa la promo, però, è la possibilità di optare per il bundle con Sky TV + Sky Calcio che costa appena 9,90 euro al mese in più, con possibilità anche di aggiungere altri pacchetti (Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids). In questo caso, la durata del periodo di prezzo scontato è estesa fino a 18 mesi. La promozione è attivabile dal sito ufficiale Sky.

Sky Wifi: cosa prevede l’offerta

La promo Sky Wifi mette a disposizione:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista FTTC

il modem Wi-Fi

Il costo è di 25,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese.

L’offerta di Sky diventa ancora più interessante scegliendo, in fase di attivazione online, il seguente bundle:

Sky Wifi con tutte le caratteristiche viste in precedenza

con tutte le caratteristiche viste in precedenza Sky TV + Sky Calcio per accedere ai contenuti di intrattenimento e alle partite dei campionati trasmessi da Sky

Il costo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi con possibilità di aggiungere:

Sky Sport al costo di 22,90 euro al mese

al costo di 22,90 euro al mese Sky Cinema al costo di 10 euro al mese

al costo di 10 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

L’offerta in questione è ora attivabile tramite il sito Sky. Dopo la verifica della copertura della fibra è possibile scegliere se aggiungere o meno anche l’offerta TV, andando a selezionare i pacchetti desiderati, in modo da poter contare su un piano in abbonamento in linea con le proprie necessità. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. I due abbonamenti resteranno indipendenti tra di loro.