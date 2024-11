Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport al prezzo più basso di sempre per il Black Friday

La promozione del Black Friday di Sky è da cogliere al volo. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere a Sky WiFi, l’abbonamento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica FTTH (o fibra mista rame FTTC), oltre che a Sky TV e Sky Sport, per tutto l’intrattenimento e tanti contenuti sportivi da guardare su Sky.

Il “pezzo forte” è, senza dubbio, il prezzo. Il bundle in questione, infatti, è ora disponibile al prezzo di 35,80 euro al mese invece di 81,80 euro. Lo sconto è valido per 18 mesi, senza vincoli di alcun tipo una volta terminato il periodo promozionale. Nel prezzo è incluso anche l’utilizzo di Sky Go.

L’abbonamento è personalizzabile, inoltre, con varie opzioni, che possono essere aggiunte dopo aver verificato la copertura tramite il sito Sky. Tra le opzioni disponibili troviamo Sky Cinema, al costo di 10 euro al mese, e Sky Calcio, al costo di 8 euro al mese.

Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box qui di sotto.

Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport: ecco l’offerta del Black Friday

Il bundle in promozione per il Black Friday di Sky include:

Sky WiFi c on una connessione illimitata a casa con Internet tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit

on una connessione illimitata a casa con Internet tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit offerta TV con Sky TV , con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky oltre che con tanti contenuti on demand, e Sky Sport , con la Champions League, la Formula 1 e molto altro ancora

, con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky oltre che con tanti contenuti on demand, e , con la Champions League, la Formula 1 e molto altro ancora Sky Go incluso per vedere i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e computer

incluso per vedere i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e computer opzioni disponibili: Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese), Sky Calcio (+8 euro al mese) e Sky Kids (+5 euro al mese) oltre che Sky Ultra HD (+5 euro al mese)

L’offerta prevede un costo di 35,80 euro al mese per 18 mesi. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.