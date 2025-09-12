Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: la combo perfetta per chi ama lo sport

Per gli appassionati di calcio e sport a 360 gradi, Sky lancia una proposta che unisce la potenza della fibra Sky Wifi con l’emozione delle dirette di Sky TV e Sky Sport. Una soluzione pensata per chi vuole vivere lo spettacolo sportivo senza rinunciare a una connessione veloce e stabile.

Connessione ultraveloce a prezzo scontato

Con Sky Wifi, puoi navigare alla massima velocità a soli 20,90 € al mese invece di 29,90 € per i primi 18 mesi, con attivazione gratuita. Una rete affidabile che ti permette di guardare le partite, seguire lo streaming e connettere tutti i dispositivi di casa senza rallentamenti.

Tutto lo sport che ami in un unico abbonamento

Alla connessione puoi abbinare Sky TV + Sky Sport a 14,90 € al mese (anziché 51,90 €) oppure scegliere l’opzione ancora più completa con Sky Calcio incluso a 22,90 € al mese. Entrambe le offerte sono vincolate a 18 mesi e prevedono un costo di attivazione di soli 19 €.

Grazie a questa formula, avrai accesso a:

le grandi partite di Serie A e Champions League

lo spettacolo della Formula 1, MotoGP, NBA e tennis

l’intrattenimento dei canali Sky TV con film, serie e show esclusivi

Un’offerta semplice e trasparente

Attivare la promozione è rapido: basta verificare la copertura Sky Wifi nella tua zona e scegliere la combinazione più adatta alle tue esigenze. Dopo i 18 mesi promozionali, il prezzo si adeguerà secondo le condizioni dell’offerta Sky Smart.

Perché scegliere Sky Wifi + Sky TV + Sport?

La convenienza sta nell’avere connessione e intrattenimento insieme, a un prezzo ribassato rispetto alle attivazioni separate. Inoltre, l’integrazione con l’app My Sky semplifica la gestione del tuo abbonamento, mentre l’opzione Voce Unlimited ti consente di avere anche chiamate illimitate da casa. Per conoscere l’offerta completa di Sky clicca qui.