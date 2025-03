Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport: tutto a un PREZZO IMPERDIBILE

Segnaliamo volentieri l’offerta speciale proposta in questo momento da Sky che unisce la fibra superveloce di Sky Wifi, l’intrattenimento dei contenuti presenti nel pacchetto Sky TV e gli eventi sportivi di Sky Sport da vedere in diretta. Tutto questo a un prezzo super scontato e senza dover affrontare alcun costo di attivazione, per i primi 18 mesi. Inoltre, c’è anche il modem Sky Wifi Hub fornito in comodato d’uso gratuito.

Tutto il meglio di Sky in offerta: fibra e intrattenimento

Partiamo proprio da Sky Wifi. È la connessione in fibra ottica che arriva a 1 Gbps in download e a 300 Mbps in upload con tecnologia FTTH, ideale per navigare, per lavorare e per guardare tutto in streaming. Si tratta della scelta perfetta anche per la smart home, così da poter collegare ogni dispositivo in modo efficiente. Non perdere tempo: verifica la copertura per sapere se il servizio raggiunge la tua abitazione, devi soli inserire l’indirizzo sul sito ufficiale.

Il pacchetto Sky TV non ha bisogno di presentazioni. Include un catalogo immenso di show e serie compresa la nuova edizione di Pechino Express, al via proprio nei prossimi giorni. E il mese prossimo arriverà The Last of Us 2. Infine, con Sky Sport potrai vedere le nuove stagioni della Formula 1 e della MotoGP, senza dimenticare tre partite di Serie A in ogni turno di campionato e la Champions League.

Grazie all’offerta speciale di Sky hai tutto questo al prezzo mensile di soli 35,80 euro (invece di 81,80 euro) per i primi 18 mesi. Come anticipato in apertura, non sono previsti costi di attivazione e il modem è in comodato d’uso gratuito. Scopri di più nella pagina dedicata. Attenzione: si tratta di una promozione che rimarrà attiva ancora solo per pochi giorni, se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo.