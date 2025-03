Sky Wifi+Sky TV (Pechino)+Sky Sport a un PREZZO SPECIALE

È un’offerta da standing ovation quella proposta in questo momento da Sky: include la connettività di Sky Wifi, l’intrattenimento di Sky TV e gli eventi in diretta di Sky Sport a un prezzo speciale. Il risparmio è notevole e non sono previsti costi di attivazione. Diamo uno sguardo a quanto incluso nel pacchetto che potremmo definire all-in-one.

Offerta speciale per il pacchetto con Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport

C’è la fibra ottica da 1 Gbps in download (fino a 300 Mbps in upload) per navigare, lavorare, giocare e guardare contenuti in streaming senza attese o rallentamenti. Il dispositivo Sky Wifi con supporto Wi-Fi 6 è fornito in dotazione, in comodato d’uso gratuito. Il servizio si basa sulla tecnologia FTTH o FTTC, a seconda di dove ci si trova. Scopri di più e verifica la copertura sulla pagina dedicata, per sapere se raggiunge la tua abitazione.

Un altro punto di forza è senza dubbio rappresentato da Sky TV con il suo catalogo di serie e show come la nuova edizione di Pechino Express al via proprio in questi giorni, da guardare su qualunque dispositivo. Ancora, c’è l’ultimo tassello di un puzzle perfetto: Sky Sport con le gare delle nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP oltre alle partite della Champions League (e delle altre coppe europee) e della Serie A (tre per ogni turno di campionato).

Grazie all’offerta in corso, puoi avere tutto questo al prezzo mensile di soli 35,80 euro invece di 81,80 euro come da listino, senza costi di attivazione. È prevista una spesa iniziale di 19,00 euro (invece di 99,00 euro) per il decoder Sky Stream che sarà spedito direttamente a casa. Puoi trovare tutti gli altri dettagli e le condizioni contrattuali complete visitando il sito ufficiale.