Con Sky WiFi a soli 25,90€ navighi a tutta velocità e senza limiti

Con la Fibra di Sky WiFi navighi alla massima velocità possibile, in modo stabile e sicuro a un prezzo decisamente conveniente. Approfitta adesso della mega offerta online! Sceglila adesso a soli 25,90€ al mese, anziché 29,90€. Il prezzo è bloccato dall’attivazione per 12 mesi, poi passerà al prezzo di listino di 29,90€. Anche l’attivazione è in promozione a soli 29€, invece di 49€, una tantum.

L’attivazione online è facile e veloce. Prima di tutto clicca sul link e seleziona “Verifica Copertura“. In questo modo controlli di persona quale tecnologia è disponibile al tuo indirizzo. Poi aderisci all’offerta senza pensieri. Infatti, se devi passare da un precedente operatore non rimarrai senza linea. Infine, goditi la tua nuova connessione senza alcun limite e con la massima velocità disponibile.

Sky WiFi Hub è il modem di ultima generazione incluso nell’offerta che assicura un segnale stabile per tutta la casa grazie alla tecnologia WiFi 6, per la massima velocità su tutti i tuoi dispositivi. E con la Fibra100% Ultraveloce la velocità arriva fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Sky WiFi: la soluzione perfetta per streaming e gaming

Sky WiFi è la soluzione perfetta per chi cerca uno streaming senza buffering e un gaming online a bassissima latenza. Ottienila in offerta a soli 25,99€! Il tuo intrattenimento sarà pazzesco una volta entrato nella famiglia della vera Fibra100% Ultraveloce. Potrai goderti tutti i tuoi contenuti preferiti in streaming live e on demand senza alcun rallentamento e fastidioso blocco.

Inoltre, per il tuo gaming online questa soluzione è davvero pazzesca. Potrai vincere contro i bot in multiplayer. Tutti i tuoi dispositivi saranno alimentati da una connessione con bassissima latenza, quasi zero lag. Una buona notizia per raggiungere i tuoi obiettivi.

Infine, questa soluzione garantisce un segnale affidabile e uniforme in tutte le direzioni. E se hai una casa particolarmente grande, con Sky WiFi Spot hai un extender eccellente in grado di raggiungere ogni angolo.