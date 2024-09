Sky: ULTRA PROMO con fibra e streaming incluso

La velocità della banda ultralarga e un mondo di intrattenimento in streaming: è quanto proposto dalla nuova offerta di Sky che include la connettività in fibra ottica di Sky Wifi e un mondo di contenuti da vedere sul televisore o sui propri dispositivi. Vediamo di cosa si tratta e perché conviene non lasciarsi sfuggire la promozione.

L’offerta: Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD

Non dovrai più sottoscrivere abbonamenti aggiuntivi per accedere a un vasto catalogo di film, serie e show: c’è anche Sky TV con la nuova edizione di X Factor, 4 Hotel di Bruno Barbieri, produzioni originali ed esclusive come House of the Dragon. Inoltre, grazie a Sky Sport, potrai seguire in diretta tutti gli eventi sportivi di primo piano. Non è finita qui, con Sky Ultra HD vedrai tutto con l’alta definizione del formato 4K. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Tutto questo al prezzo di soli 39,90 euro al mese (invece di 86,80 euro al mese, per i primi 18 mesi), grazie all’offerta da standing ovation disponibile ancora per pochi giorni. Segnaliamo che Sky sta proponendo altre due promozioni, eccole.

Sky Wifi per chi vuole solo la connessione in fibra ottica a 25,90 euro al mese (invece di 29,90 euro, per 12 mesi);

Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD per chi non vuole cambiare la linea fissa a 29,90 euro al mese (invece di 56,90 euro al mese, per 18 mesi).

La prima cosa da fare è verificare la copertura, per scoprire se la propria abitazione è raggiunta dalla fibra ottica di Sky Wifi, semplicemente inserendo l’indirizzo sul sito ufficiale. Dopodiché, sei pronto per attivare la promozione. All’attivazione è richiesta una spesa pari a 29 euro, il router Sky Wifi Hub è incluso in comodato d’uso gratuito.