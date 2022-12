Sky+Netflix: come funziona e quanto costa l’abbonamento

Quanto costa Sky+Netflix? Come funziona? Due domande lecite a cui risponderemo in modo approfondito.

Per quanto riguarda il funzionamento, basta usare il telecomando per passare dalla visione di un programma Sky a uno Netflix.

Ma come vedere Netflix su Sky Q? Innanzitutto bisogna abbonarsi in questa pagina, ottenendo in cambio 30 giorni di visione gratuita a 9 euro.

Poi, per aggiungere l’offerta Netflix, è necessario sottoscrivere Intrattenimento Plus direttamente dal box Sky Q.

Per chi non lo sapesse, Intrattenimento Plus è un pacchetto di abbonamento che include tutte le serie TV di Sky, oltre che quelle Netflix.

Sky+Netflix: come attivare Intrattenimento Plus

Come dicevamo, Intrattenimento Plus può essere attivato direttamente dal box Sky Q. Il costo è di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Ecco i passi da seguire per l’attivazione:

andare su Sky Q e accedere alla sezione Serie TV;

selezionare Netflix dall’elenco;

selezionare Intrattenimento Plus;

inserire il proprio codice PIN per acquistare;

associare il proprio account Netflix a Sky in modo mantenere il proprio profilo e spostare in fattura Sky il pagamento;

premere il tasto Home del telecomando e andare all’interno della sezione App;

selezionare Netflix;

selezionare il tasto azzurro Inizia e seguire i passaggi richiesti.

Nell’offerta Sky+Netflix è incluso il piano Netflix Base e tutta la Sky TV.

Una volta che è avvenuta l’attivazione di Intrattenimento Plus, è possibile sottoscrivere il piano Standard o Premium di Netflix entrando nel proprio account.

Va segnalato, inoltre, che fino al 12 dicembre 2022 è attiva l’offerta di Natale Intrattenimento Plus + Cinema, un pacchetto di abbonamento che costa 19,90 euro al mese.

Con Sky Q si possono, inoltre, vedere tutti i contenuti di Paramount Plus, ossia film e serie TV in prima visione.

Per abbonarsi a Sky Q è necessario accedere a questa pagina e cliccare su “Vai all’offerta”.

