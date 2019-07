Complice la sempre più capillare diffusione di alternative come WhatsApp o Telegram, gli SMS sono oggi meno utilizzati rispetto al passato. C’è chi però ancora fa affidamento su questo sistema per scambiare messaggi con i propri contatti. A loro è rivolto l’annuncio odierno di Microsoft: il team al lavoro su Skype ha deciso di rimuovere dal client desktop la funzionalità SMS Connect offerta a partire dal settembre scorso agli Insider.

Skype: via SMS Connect

Da non confondere con Skype SMS che fa leva sul credito dell’account per l’invio dei messaggi, SMS Connect si interfaccia con l’applicazione mobile per gestire da computer la spedizione e la lettura, poggiando però sulla tariffa mobile offerta dal proprio operatore. In altre parole, è come se si eseguisse l’operazione dallo smartphone in modo tradizionale, ma scrivendo dalla tastiera e stando di fronte al monitor del proprio computer. Sulla pagina del supporto ufficiale, Microsoft sottolinea comunque come la feature fosse già oggetto di una “disponibilità limitata”.

Dopo un periodo di disponibilità limitata, è stato deciso di rimuovere la funzionalità SMS Connect da Skype. SMS Connect non sarà più disponibile dopo il 30 agosto 2019. Tuttavia, sarà ancora possibile trovare sul telefono tutte le conversazioni SMS individuali con la cronologia completa.

Il gruppo di Redmond fornisce anche un’alternativa per continuare a gestire gli SMS dai computer con sistema operativo Windows 10. Si tratta dell’app Il Tuo Telefono che di recente si è arricchita della funzionalità per il mirroring delle notifiche Android.

Per continuare a leggere e rispondere ai messaggi SMS da un computer in cui è installato Windows 10, è consigliabile installare e iniziare a usare l’app Microsoft Il tuo telefono. Questa app consente di inviare e ricevere messaggi SMS o MMS, condividere foto tra telefono e computer e così via. L’app Il tuo telefono è in continua evoluzione, di conseguenza è consigliabile rimanere informati per ricevere aggiornamenti delle funzionalità.

La data da segnare sul calendario è dunque quella del 30 agosto. Allora SMS Connect smetterà di funzionare all’interno di Skype.