Skype apre alle chiamate di emergenza (per ora solo il 911)

Per la prima volta nella sua lunga storia, Skype consente anche di chiamare i numeri di emergenza. Per il software di comunicazione online si tratta di una novità assoluta, testimonianza del fatto che l’evoluzione non fosse semplice come poteva apparire qualche anno or sono quando addirittura l’ambizione era di avere telefoni basati sul sistema di chiamate (oggi di proprietà Microsoft). Qualcosa che poteva sembrare di facile realizzazione, infatti, arriva soltanto oggi e soltanto in modo parziale: l’unico numero attualmente raggiungibile è il 911, ossia il numero di emergenza adottato negli USA.

Con Skype puoi chiamare il 911

Poter chiamare un numero di emergenza tramite Skype può essere importante in tutti quei casi in cui non è possibile accedere ad una linea telefonica, ma è invece possibile operare tramite un computer o una connessione. Si aggira pertanto un canale che potrebbe non consentire contatti in caso di emergenza, favorendo ogni possibilità di contatto possibile con gli operatori dedicati. La nuova funzione viene introdotta con l’aggiornamento 8.80 del client.

Requisito fondamentale per il 911 è la riconoscibilità della posizione del chiamante perché spesso e volentieri proprio questa informazione potrebbe non essere fornita con precisione durante le fasi concitate di una emergenza (incendi, rapine, incidenti), mentre avere immediatamente una posizione chiara può consentire l’invio subitaneo dei soccorsi mentre l’operatore ancora cerca di capire cosa sia successo e come poter intervenire al meglio. L’opzione della condivisione della posizione è disattivata di default per evitare problemi di privacy, ma agendo dalle impostazioni è possibile attivarla ed avere così il servizio 911 pienamente abilitato.

Il numero europeo (112) non è al momento disponibile. Quando si imposta come area geografica l’Italia, infatti, i software dice che “Skype non sostituisce il sistema telefonico tradizionale e non può essere utilizzato per le chiamate di emergenza da questo paese/area geografica“. Non per ora, almeno.