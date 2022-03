Skype down: problemi al servizio (update)

Skype non funziona: in questo momento, i messaggi non vengono consegnati ed è impossibile connettersi ai propri contatti attraverso il servizio gestito da Microsoft. È una mattinata difficile, quella di martedì 22 marzo, per chi si affida alla piattaforma per rimanere in contatto con gli altri.

Skype non funziona: il servizio Microsoft è down

La conferma dei problemi arriva, come sempre in questi casi, da Downdetector dove le segnalazioni degli utenti si stanno moltiplicando. Il picco è stato registrato poco prima delle ore 11:00.

Chi prova a inviare messaggi nelle chat si trova di fronte alla notifica “Invio in corso”, senza alcun esito positivo.

Per il momento, dai canali di Skype non sono giunte comunicazioni in merito allo stop del servizio. La dashboard ufficiale indica tutti i sistemi come operativi e funzionanti. Non abbiamo modo di sapere quale sia l’origine del down o quanto sia esteso né di fornire una previsione sulle tempistiche necessarie per il ripristino del corretto funzionamento.

Aggiornamento: il problema è rientrato, Skype funziona correttamente.