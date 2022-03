Skype per l'Ucraina: conosci queste emoticon?

Sono tanti i modi a disposizione per manifestare supporto all’Ucraina e alla sua popolazione: ora lo possiamo fare anche nelle chat di Skype. Il servizio ha introdotto una serie di nuove emoticon a tema, a cui è possibile ricorrere per trasmettere un messaggio di pace e solidarietà. Perché anche le piccole cose possono fare la differenza.

Le nuove emoticon di Skype per l’Ucraina

Oltre alla bandiera, già presente da tempo, ci sono ora un cuore, una stretta di mano e due mani che si uniscono in preghiera, tutte con i colori blu e giallo che rappresentano il paese. Trovarle per inviarle ai propri contatti è molto semplice: non bisogna far altro che digitare “ucraina” nel campo di ricerca, poi basta un click o un tap sul display dello smartphone.

Volendo, è anche possibile inserire nelle chat direttamente i codici che le richiamano. Eccoli:

(ukraineheart) per il cuore;

(ukrainehandshake) per la stretta di mano;

(ukrainepray) per le mani unite in preghiera;

(flag:uk) per la bandiera.

La nuova versione di Skype rilasciata agli Insider (8.82.76.403) permette a tutti di chiamare gratis i numeri ucraini da ogni piattaforma. A renderlo noto un comunicato diffuso direttamente da Microsoft.

Chiama gratuitamente i telefoni in Ucraina, su tutte le piattaforme. Rimani connesso chiamando da e verso l’Ucraina, senza spese. Per aiutare ulteriormente, sosteniamo l’Ucraina attraverso organizzazioni non-profit.

Ucraina: cosa significa la bandiera blu e gialla?

A proposito della bandiera, non tutti sanno che il blu della metà superiore è un colore scelto proprio per simboleggiare la pace, attraverso una metafora con il cielo. Il giallo che invece si trova sotto rappresenta i campi di grano, quindi la prosperità. Le tinte sono ispirate a quelle già rappresentative del Principato di Galizia-Volinia fin dalla fine del XII secolo. È stata adottata nel 1918. Durante il dominio sovietico è rimata vietata, in quanto ritenuta manifestazione di nazionalismo.