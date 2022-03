Donazioni in criptovalute: ora l'Ucraina ha il suo sito web ufficiale

“Aiuta l’Ucraina con le criptovalute, non lasciarci soli con il nemico“. È questo il messaggio di benvenuto che compare nel nuovo sito da poco lanciato dal governo ucraino. Infatti, la pagina web ufficiale funge da bacino di raccolta per tutti gli utenti che vorrebbero aiutare questo Paese, ma non sanno come fare.

Questa pagina web è collegata ai portafogli crittografici governativi e serve a facilitare la raccolta di donazioni in asset digitali. Ad aver collaborato nella realizzazione di questo sito internet troviamo gli exchange di criptovalute FTX e Kuna, oltre alla piattaforma di staking Everstake. Ad annunciare questa iniziativa è stato il Ministero della Trasformazione Digitale che ha affermato:

Insieme alla società blockchain @everstake_pool e allo scambio di criptovalute @FTX_Official, abbiamo lanciato il sito web “Aid For Ukraine” per raccogliere criptovalute per supportare l’esercito. Siamo grati a tutti per il supporto e l’aiuto.

Jointly with the blockchain company @everstake_pool and the cryptocurrency exchange @FTX_Official, we’ve launched the website "Aid For Ukraine" to collect crypto for supporting the army👉 https://t.co/q8GbXKTVCY

We are grateful to everyone for support and help.

— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 14, 2022