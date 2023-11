Come vedere Slavia Praga-Roma in streaming (Europa League)

Slavia Praga-Roma è la trasferta di Europa League in cui i giallorossi proveranno a strappare il pass per il prossimo turno, con due gare di anticipo. È possibile vederla in streaming, in diretta dallo stadio Eden Aréna nella capitale della Repubblica Ceca. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 9 novembre alle ore 18:45. La direzione è affidata all’arbitro francese Letexier.

Europa League: guarda Slavia Praga-Roma in streaming

I Capitolini guidano la classifica del gruppo G a punteggio pieno, a quota 9, con tre vittorie su tre nelle prime gare. Cercheranno di affidarsi nuovamente al momento d’oro di Lukaku per allungare le mani sul bottino. Seguono proprio gli avversari di oggi, a 6. A chiudere il girone sono gli svizzeri del Servette e i moldavi dello Sheriff, a pari merito con 1 punto.

I tifosi giallorossi possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni.

I due allenatori, Trpisovsky e Mourinho, devono fare i conti con un’infermeria piena. In particolare, lo Special One è costretto a rinunciare ad Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling e Spinazzola. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Slavia Praga (3-4-1-2): Mandous, Vleck, Ogbu, Boril, Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod, Wallem, Chytil, Van Buren;

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Llorante, N’Dicka, Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy, Belotti, Lukaku.

Nonostante il fattore trasferta, i giallorossi sono leggermente favoriti dal pronostico dei bookmaker. Le quote li vedono avvantaggiati, ma solo sulla carta.

