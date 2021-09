Smart Home: scegli cosa ti serve, Netatmo lo sconta

La tua casa non può dirsi “intelligente” se non ha un sistema integrato e connesso in grado di mettere alcuni parametri importanti nelle mani di chi ci vive. Netatmo lavora su questo fronte ormai da tempo ed ha messo a punto una vasta gamma di sensori “smart” da spendere su questo fronte della domotica: oggi una speciale vetrina di sconti all'interno delle offerte di settembre di Amazon mette assieme i migliori dispositivi Netatmo con tagli che superano abbondantemente il 20%.

Netatmo, sconti su tutta la gamma

Una domotica leggera e low cost, modulare e plug&play: il concept Netatmo prevede una moltiplicazione di sensori dedicati a molteplici attività, così che ognuno possa optare per le proprie soluzioni ideali. Abbiamo già segnalato nelle ore scorse, ad esempio, il rilevatore di fumo (-20%) che con soli 79,99 euro può mettere al sicuro la tua casa da improvvisi incendi. Ma si va anche ben oltre, passando dagli pluviometri ai termostati, sempre e comunque con la certezza di un prezzo tagliato e di un servizio ampiamente apprezzato sul mercato.

Molto utili sono le valvole termostatiche per il controllo della temperatura in ogni singola camera (con l'inizio della stagione fredda possono regalarti benessere e risparmio importantissimi), i sensori per porte e finestre contro eventuali intrusioni, le telecamere di sicurezza con sirena o il campanello con videocamera inclusa. Ogni device può essere gestito con l'app Netatmo, offrendo sicurezza e benessere all'ambiente domestico secondo le necessità che tu stesso conosci.

La margherita è ricca, puoi sfogliarla tutta qui.