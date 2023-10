Smart Monitor M5 di Samsung è in SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

Lo Smart Monitor M5 di Samsung è il tuo biglietto per un mondo di intrattenimento senza limiti, e con l’incredibile offerta della Festa delle Offerte Prime, puoi portartelo a casa ad un prezzo ridotto: 159,90 euro invece di 189,90.

Samsung Smart Monitor M5 in offerta: le caratteristiche

Questo monitor, che si distingue per il suo design sottile e senza bordi su 3 lati, è molto più di un semplice display. È un hub multimediale completo con servizio di streaming OTT integrato. Ciò significa che puoi accedere direttamente alle tue app preferite, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, senza la necessità di collegare un PC.

Con il suo schermo FHD da 27 pollici e la tecnologia HDR10, ogni dettaglio prende vita in modo incredibile. E grazie alle modalità Eye-Saver e Flicker-Free, riduce l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole anche durante le sessioni di visualizzazione più lunghe.

Una caratteristica straordinaria dello Smart Monitor M5 è la sua versatilità di connettività. Puoi collegare il tuo PC, il tuo telefono cellulare o persino la tua console di gioco direttamente al monitor tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Questa flessibilità ti consente di sfruttare al massimo il monitor in base alle tue esigenze.

Ecco un vantaggio significativo: il monitor M5 di Samsung è progettato esclusivamente per lo streaming e l’uso multimediale, quindi non è dotato di ingresso antenna o TV tuner. Tuttavia, questa caratteristica contribuisce a mantenere il design sottile e minimalista del monitor.

Inoltre, lo Smart Monitor M5 è dotato di un comodo telecomando che semplifica la navigazione tra le app e i contenuti preferiti. È un dispositivo che rende l’intrattenimento domestico più conveniente e coinvolgente che mai.

Ma la vera sorpresa è il prezzo speciale che Amazon Prime offre in occasione della Festa delle Offerte Prime. Al posto di 189,99 euro, puoi portarti a casa il tuo Smart Monitor M5 di Samsung per soli 159,99 euro. È un affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Quindi, se desideri trasformare il tuo spazio in un centro di intrattenimento multimediale completo e avere accesso a una vasta gamma di app senza complicazioni, il Samsung Smart Monitor M5 è la scelta perfetta. Affrettati e cogli questa opportunità unica di risparmio con l’offerta delle Feste delle Offerte Prime. Per non perdere questa occasione, devi essere un abbonato Amazon Prime: riscatta qui la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.