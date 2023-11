Smart POS Easy: canone mensile e pagamenti senza commissioni

Siete imprenditori alla ricerca di un sistema di pagamento affidabile e conveniente per il vostro punto vendita? Smart POS Easy è la soluzione ideale per la vostra attività: pagando soltanto un canone mensile, elimina le commissioni per tutti gli incassi. È inoltre facile da gestire e permette di essere collegato a qualsiasi conto corrente.

Smart POS Easy: il terminale senza commissioni per i pagamenti

Smart POS Easy è un terminale di pagamento elettronico progettato per semplificare le transazioni quotidiane. Questo dispositivo compatto e leggero offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per qualsiasi tipo di attività commerciale.

Una delle caratteristiche principali di questo POS è il canone: con un un’unica quota mensile, le commissioni per tutti i pagamenti vengono eliminate. Il dispositivo include già una SIM che seleziona automaticamente la migliore rete 4G disponibile di qualsiasi operatore, garantendo così la miglior connessione internet. Inoltre, i vostri incassi vengono accreditati direttamente sul conto corrente da voi indicato, senza la necessità di aprirne uno dedicato. Il dispositivo include anche diverse porte e la stampante per gli scontrini.

Il POS è anche compatibile con la maggior parte dei circuiti di pagamento (Visa, MasterCard, Bancomat, Hype) inclusi i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay.

La dashboard myStore consente di monitorare le transazioni, gestire i pagamenti, nonché visualizzare e scaricare le fatture in un unico posto, fornendo una panoramica completa di tutto per semplificare ulteriormente l’amministrazione.

Con Smart POS Easy avete infine la possibilità di richiedere il credito d’imposta del 30%. Potete richiedere il POS direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto. Fate clic su “Inizia la richiesta”, scegliete il tipo di società e completate i passaggi richiesti per riceverlo all’indirizzo indicato e iniziare da subito a incassare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.