Lo smart ring è già in vendita e costa solo 33€ (sconto)

Con il lancio dello smart ring di Samsung avvenuto ieri, abbiamo ufficialmente messo un piede nell’era degli anelli intelligenti. Quello della linea Galaxy, però, non arriverà subito in Italia e costerà 399 dollari al lancio. Forse non ne sei a conoscenza, ma un’alternativa economica è già disponibile per l’acquisto al prezzo di soli 33 euro, grazie allo sconto su Amazon proposto oggi: è JACKOM R5.

JACKOM R5 Smart Ring, l’anello intelligente

Integra il supporto alla tecnologia RFID (fino a 6 carte configurabili) e al sistema NFC per poter gestire i pagamenti in mobilità, semplicemente avvicinandolo al POS. La compatibilità è garantita sia con gli smartphone Android che con iPhone. Ancora, ciliegina sulla torta, ha uno spazio di archiviazione wireless esclusivo da 128 GB, per condividere rapidamente i file. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Grazie allo sconto applicato in automatico, oggi puoi acquistare JACKOM R5 Smart Ring al prezzo di soli 33 euro. Fai attenzione a scegliere la taglia giusta per te, tra S, M e L (la spesa non cambia): nella pagina dedicata trovi le istruzioni da seguire per misurare la circonferenza delle tue dita, basteranno pochi secondi.

È venduto e spedito dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Verifica le tempistiche esatte nella scheda del prodotto, considerando l’attenzione riservata a questa nuova tipologia di articoli, potrebbe andare sold out molto presto. Le centinaia di recensioni pubblicate lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.