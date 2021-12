Smart speaker: Google e Amazon trionfano

Quello degli smart speaker è un mercato in sempre maggiore espansione e che negli ultimi anni e in special modo mesi sta riscuotendo grandissimo successo. È precisamente questo quel che emerge dall'ultimo report diffuso da Strategy Analytics, in cui vengono riportati i risultati del terzo trimestre.

Mercato smart speaker: spedizioni aumentate del 10%

Stando a quanto reso noto, le spedizioni degli speaker e dei display intelligenti sono aumentate del 10% nel trimestre, arrivando a quota 39,3 milioni di unità, un vero e proprio record per questo determinato periodo dell'anno. Ad avere la meglio su tutti sono stati i dispositivi dotati di schermo che hanno ricavato un incremento del 19% su base annua per un totale di 11,2 milioni di unità, mentre gli speaker privi di display hanno ottenuto un aumento delle spedizioni del 7%.

In linea di massima, Amazon è leader del settore che detiene il 26,4% del mercato con 10,4 milioni di unità spedite, ma in realtà è una crescita praticamente nulla rispetto allo stesso periodo dell'ano precedente. Al secondo posto troviamo Google con il 20,5% del mercato e 8,1 milioni di smart speaker spediti su scala globale, il che rappresenta una crescita del 19,1% rispetto al terzo trimestre del 2020. Al terzo posto c'è Apple con una crescita più sostenuta pari al 92% in più su base annua, dopodiché è presente Xioami con un market share del 5,1% leggermente in calo rispetto alla scorsa annualità.

Riguardo le vendite specifiche dei singoli dispositivi, Google Nest Hub è lo smart display più venduto in assoluto con 1,5 milioni di unità spedite, dopodiché c'è Amazon Eco Show 5 e a seguire Baudu Xiaodu Zaijia 1c, poi Google Nest Mini e, infine, Apple HomePod mini.