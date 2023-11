SMART TV 43 pollici firmata Hisense, qualità 4K a meno di 300€

Se sogni un televisore di ultima generazione dalle dimensioni generose, questo è il momento giusto per acquistarne uno. Affidati ad Hisense che negli ultimi anni ha conquistato il cuore dei consumatori e non te ne pentirai. 43 pollici di smart TV da mettere in qualunque stanza.

Prezzo ridotto grazie allo sconto su Amazon quindi non hai un minuto da perdere. Collegati al volo per approfittarne e pagarlo appena 299,99€, un vero affare.

Le spedizioni, come ben sai, sono gratuite e se hai Prime attivo sul tuo account sono anche veloci.

Hisense: la sua Smart TV da 43 pollici deve essere tua

Super sottile e moderna, questa smart TV si adatta a qualsiasi stanza. La puoi mettere nel tuo salotto o montarla in camera da letto così da non dover più strabuzzare gli occhi davanti allo smartphone se hai voglia di un po’ di compagnia.

I 43 pollici, fatti dire, sembrano ancora più estesi grazie ai bordi minimi e sottili così l’esperienza visiva è ampia e di alta qualità. Dopotutto hai la risoluzione 4K UHD a disposizione quindi ti godi ogni singolo dettaglio senza scendere a compromessi.

Come sistema operativo trovi quello nativo del televisore ma non avere dubbi: tutte le app per lo streaming sono presenti e sul telecomando ci sono anche i tasti di accesso rapido per non farne a meno.

Con Amazon Alexa integrata sblocchi anche il controllo vocale per avere a disposizione un prodottino di ultima generazione a prezzo estasiante.

Stai ancora aspettando? L’offerta su Amazon non durerà per sempre! Collegati proprio ora se sei interessato a questa Smart TV 43 pollici firmata Hisense a soli 299,99€.

Non ti preoccupare delle spedizioni perché, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.