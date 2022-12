Smart TV 4K da 43" in offerta su Amazon: solo 259 euro ed è tua

Vuoi regalarti una nuova Smart TV per Natale e non vuoi spendere troppo? Per fortuna Amazon ti permette di acquistare questo fantastico televisore da 43 pollici con risoluzione 4K e già compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre a soli 259,99 euro.

Tutto merito dello sconto di 70 euro subito applicato sul prezzo di listino: con disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime puoi riceverlo a casa in pochissimi giorni.

Smart TV 4K economica ed elegante: a questo prezzo è imperdibile

Questa Smart TV si contraddistingue per un design eccezionale nonostante il prezzo molto aggressivo: lo schermo boundless elimina praticamente le cornici e ti offre un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Dotato di regolazione automatica e graduale della luminosità è in grado di azzerare del tutto lo sfarfallio, mentre la retroilluminazione costante è più salutare per gli occhi. Il pannello 4K con tecnologia HDR migliora ogni dettaglio dell’immagine, dandoti la possibilità di ottenere il massimo piacere visivo delle immagini in Ultra HD.

E grazie alla sua natura di Smart TV puoi accedere alle applicazioni multimediali più famose come Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, YouTube e sfruttare l’assistente vocale Google.

Tutto questo ti costa solo 259 euro per una Smart TV 4K da 43 pollici perfetta se non vuoi spendere troppo. E sei ancora in tempo per guardare gratis i Mondiali del Qatar in 4K. Serve altro?

