Le Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte Prime

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XIAOMI TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay a soli 509 euro!
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Hisense Canvas TV QLED 144Hz 65″ 4K 65S7S [Classe di efficienza energetica E] Hi-Matte Display, Art Gallery, Audio Tuned by Devialet, VIDAA OS, Dolby Vision IQ, 4 HDMI, Wifi, BT, AirPlay2, 2026 Model a soli 899 euro!
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LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie G5 2025 Smart TV 4K – OLED55G56LS [Classe di efficienza energetica E] Base da Appoggio Inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, WebOS con AI, Dolby Vision, Atmos, VRR, GSYNC a soli 1125 euro!
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XIAOMI TV F 50, 50 pollici (127 cm), 4K UHD, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay [Classe di efficienza energetica F] a soli 279 euro!
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