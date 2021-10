Smart TV al muro: come appendere la soundbar?

La miglior installazione possibile per una smart tv di nuova generazione prevede di poterla appendere al muro. Solo così, infatti, si annulla l'ingombro di display che superano ormai abitualmente i 40 pollici e arrivano agilmente a diagonali da 60 pollici. Le fattezze supersottili e l'estrema gradevolezza di una soluzione appesa rendono questa soluzione assolutamente discreta, perfetta per qualsiasi salotto e tale da massimizzare la distanza tra l'occhio e le immagini. Tuttavia questa soluzione comporta un piccolo problema: come posizionare una soundbar se la superficie di appoggio è scomparsa?

Le soluzioni possibili sono varie.

Soundbar e smart tv: come appenderle al muro

Quando la tv è appesa al muro, logica vuole che venga rimosso il tradizionale mobile di supporto utilizzato da quando le tv erano a tubo catodico: il muro viene liberato, la vista viene alleggerita, il salotto si fa più ordinato e snello. Questo tuttavia impedisce di avere lo spazio utile per l'appoggio di una soundbar e questo potrebbe essere un problema. Le soluzioni sono sostanzialmente di due tipo, declinate nelle varie modalità che i singoli accessori consentono.

Staffe

Le staffe sono pensate per creare un appoggio tassellato al muro. Una volta inseriti i tasselli e fissate le staffe, la soundbar può essere appoggiata e resterà ben posizionata al di sotto o al di sopra del televisore (in consiglio, per un miglior effetto sonoro, è di posizionarla al di sotto della tv). Ecco un esempio di staffa dal costo di soli 19,99 euro:

Queste staffe hanno un vantaggio estetico importante: scompaiono letteralmente dietro la soundbar, rendendo così l'installazione estremamente pulita. Se si tratta di una soundbar senza collegamento via cavo (dunque esclusivamente con connessione Bluetooth), la combinazione è perfetta: tra tv e soundbar non vi sarà alcunché in vista e l'effetto visivo sarà ideale.

Prolunghe

Una soluzione estremamente comoda che evita la necessità di nuovi fori nel muro è data da vari tipi di staffe universali che, invece di essere tassellate alla parete, vengono agganciate direttamente al televisore. Per far ciò si sfruttano i medesimi fori che servono per appendere la tv alla parete, creando un vero e proprio prolungamento che scorre dietro la tv ed arriva all'altezza desiderata. Questa, ad esempio, la soluzione universale Eono:

Il grande vantaggio di questa soluzione sta nel fatto che non occorra forare il muro, rendendo il tutto più pulito e facile da rimuovere. Lo svantaggio è legato al fatto che, se non si spinge la soundbar fino ad aderire con la parte inferiore del televisore, tra i due device si vedranno le staffe e l'installazione risulterà meno elegante. Se però si arriva quasi al contatto tra cornice della tv e scocca della soundbar, allora anche questo difetto scompare e la soluzione risulterà preferibile a qualsiasi altra proprio per la facilità e la precisione dell'appoggio.

In molti casi è addirittura sufficiente utilizzare semplici bracci come quelli forniti da Meliconi: si tratta di una soluzione a basso costo, con il difetto di non essere perfettamente regolabile e di rendere quindi l'adozione in molti casi limitante.

Soluzioni appese

Non si appende una tv al muro senza averci pensato prima su. Si tratta infatti di una soluzione di particolare prestigio in termini di arredo, può rendere estremamente più gradevole l'ambiente domestico, ma implica scelte precise per l'allocazione di cavi e decoder. Aggiungere una soundbar significa cercare un'esperienza audio aumentata, agendo laddove le smart tv molto spesso abdicano nella ricerca di quella qualità in cui eccellono invece in termini di imaging.

Scegliere una soundbar significa scegliere qualità, andando nella medesima direzione della scelta di una tv appesa al muro. L'adozione della giusta staffa consentirà di ottimizzare l'installazione, ottenendo un effetto spettacolare sia per il proprio arredo che per le proprie emozioni davanti alla tv.