Smart TV Samsung ci spiano? Cosa ha scoperto un hacker

Il protagonista è un esperto di reverse engineering, la disciplina di chi capisce come funziona un sistema senza avere né manuale, né codice sorgente. Aveva in casa una TV Samsung del 2025, e gli annunci che vedeva erano stranamente mirati. Per lui era un campanello d’allarme.

Ha provato a ispezionare il firmware, ma era cifrato in AES, cioè una porta blindata. Allora ha smontato il televisore e si è messo a fare quella che lui stesso chiama “magia UART/JTAG”, due interfacce hardware che per chi smanetta nelle viscere dei dispositivi sono più o meno quello che il piede di porco è per uno scassinatore.

I segreti delle Smart TV Samsung…

Secondo il ricercatore, le Smart TV Samsung sarebbero sempre in modalità “microfono aperto”. Il televisore tende l’orecchio anche quando tu non si chiede niente. Sui modelli senza microfono integrato, il software andrebbe a caccia di dispositivi collegati che ne hanno uno, come una soundbar o un accessorio Bluetooth, per registrare l’audio da lì.

L’elenco di ciò che avrebbe trovato è lungo:

Il riconoscimento automatico dei contenuti, quello di cui si parlava anche in uno studio recente sui sistemi di sorveglianza delle Smart TV;

La geolocalizzazione;

Una mappatura della rete domestica;

Un servizio di pubblicità mirata;

Quattro servizi DRM distinti;

La costruzione di profili utente;

Una montagna di dati di telemetria.

Il ricercatore ha riassunto il tutto con ironia: Siete solo voi, Dio, una TV da 3.000 dollari, Samsung e i suoi 400 partner . Un salotto affollato come una metropolitana all’ora di punta, con la differenza che nessuno ti ha avvisato.

Il cervello che prende appunti

Il pezzo forte è una rete neurale convolutiva, cioè un’intelligenza artificiale, che analizzerebbe a fondo il comportamento di chi sta davanti allo schermo. Che cosa si guarda, quali pubblicità si saltano, a che punto ci si ferma in un video, sfugge niente.

E intanto la TV arranca

Resta una domanda quasi comica, se non fosse seria. Le interfacce delle Smart TV sono famose per essere lentissime, zavorrate dal bloatware che produttori e sviluppatori dei sistemi operativi ci infilano dentro. Viene da chiedersi quanto pesino anche queste attività di sorveglianza. Se un televisore passa il tempo a registrare, profilare e mappare, non c’è da stupirsi che poi ci metta un’eternità ad aprire Netflix.

Il caso, intanto, poggia sulle affermazioni di un singolo ricercatore. Nel testo di partenza non si parla di una risposta ufficiale di Samsung, che di questo mercato è la numero uno.