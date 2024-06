Cerchi una Smart TV per gli Europei? Hisense a soli 199€

L’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon propone la Smart TV da 32 pollici della gamma Hisense E4 al prezzo stracciato di soli 199 euro. Se stai cercando un nuovo televisore per vedere gli Europei di calcio che prenderanno il via la prossima settimana, è l’occasione da cogliere al volo.

Hisense E4 è la Smart TV che stai cercando

Il suo design è caratterizzato da cornici ultrasottili intorno al pannello (HD Ready). Integra il supporto all’assistente virtuale Alexa per interagire tramite comandi vocali (il microfono in dotazione ha un microfono dedicato) e a tutte le più importanti piattaforme per lo streaming di film, serie, show ed eventi sportivi come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, RaiPlay, Mediaset Infinity. La piattaforma preinstallata è VIDAA. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Non mancano poi tecnologie come Dolby e DTS, ovviamente senza dimenticare il DVB-T2 per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre. L’immagine qui sotto (per vederne altre visita la pagina dedicata) mostra tutte le porte di connessione presenti sul pannello del televisore.

Al prezzo finale di soli 199 euro, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento, la Smart TV da 32 pollici della gamma Hisense E4 è un ottimo affare. Non sappiamo fino a quando rimarrà online, potrebbe andare sold out a breve.

Infine, segnaliamo che è venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista entro un paio di giorni al massimo per chi decide di effettuare l’ordine subito. Il voto medio assegnato dalle oltre 1.200 recensioni pubblicate dai clienti è molto alto: 4,4/5 stelle.