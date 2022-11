Smart TV FAMOSA in errore di prezzo? Grazie Black Friday 2022

Sei pronto a imbatterti in un’offerta irresistibile? Sappi che non potrai fare a meno di metterla nel carrello! Stiamo parlando di una famosa smart TV in errore di prezzo. Acquista subito Nokia Smart TV 43″ Full HD a soli 239 euro, invece di 299 euro. Ottima se devi adeguarti al nuovo digitale terrestre, ma non vuoi spendere una fortuna. Puoi anche pagarla a rate tasso zero.

Smart TV a un prezzo folle? È il Black Friday Amazon

Afferra subito una delle migliori occasioni di sempre. Acquista Nokia Smart TV 43″ a soli 239 euro, invece di 299 euro. Potrai pagarla in 5 rate mensili da soli 47,80 euro al mese a tasso zero. Goditi tutti i contenuti del digitale terrestre a un’ottima qualità video con il suo display LED da 43 pollici Full HD. E grazie ad Android TV integrato puoi anche scaricare tutte le tue piattaforme preferite.

Prime Video, Disney+, DAZN, Netflix, YouTube, Facebook e tantissime altre sono disponibili per rendere ancora più completo il tuo intrattenimento. Inoltre, potrai trasmettere foto, video e musica dal tuo smartphone, tablet o computer grazie a Chromecast integrato. E con il telecomando retroilluminato saprai sempre quale tasto schiacciare. Acquistala ora a soli 239 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.