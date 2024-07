Smart TV Hisense da 40 pollici a 239€: così è quasi regalata

Scende a soli 239 euro il prezzo di Hisense 40A4N, la TV da 40 pollici lanciata sul mercato nel 2024 e pronta per lo streaming dei contenuti multimediali da Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV+, Prime Video, NOW, DAZN, RaiPlay, Paramount+ e molti altri servizi ancora. Ovviamente, integra anche il decoder per ricevere i canali del digitale terrestre di ultima generazione.

Hisense 40A4N: l’offerta di Amazon sulla Smart TV

Basata sulla piattaforma VIDAA, è compatibile anche con Alexa. Ha in dotazione una modalità ottimizzata per il gaming e un’altra per vedere gli eventi sportivi, il sistema Dolby Audio per il comparto sonoro oltre alle tecnologie Depth Enhancer e Natural Colour Enhancer che migliorano la qualità e la profondità delle immagini, in ogni situazione. Nella scatola c’è anche il telecomando con tastierino numerico e pulsanti per l’accesso rapido a tutte le funzionalità più utilizzate. Tra gli ingressi ci sono HDMI, porte USB, Ethernet per la connettività cablata (da utilizzare in alternativa al Wi-Fi), audio digitale, cuffie, antenna e altri ancora. La risoluzione del pannello è Full HD. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dedicata alla promozione.

Approfitta del forte sconto applicato oggi in automatico e acquista la Smart TV da 40 pollici di Hisense (modello 40A4N) al prezzo finale di soli 239 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Il voto medio assegnato da oltre 1.400 recensioni è superiore a 4 stelle su 5.

Amazon si occupa direttamente anche della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio prevista entro pochi giorni se confermi l’ordine in questo momento. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione un mese.