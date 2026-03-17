Smart TV Hisense 4K UHD da 75" con Alexa Built-in a un prezzo da svenimento

Devi cambiare la tua vecchia Smart TV e ne vuoi una che sia grande e di qualità senza però dover spendere una capitale? Allora approfitta di questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai in fretta oggi puoi mettere le mani sulla splendida Smart TV Hisense 4K UHD da 75 pollici a soli 498 euro.

Tieni conto che anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato si aggira intorno ai 799 euro e quindi adesso avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di circa 300 euro. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione visibile in pagina.

Smart TV Hisense 4K UHD da 75″ oggi a un prezzaccio

In questo momento la Smart TV Hisense 4K UHD da 75 pollici garantisce un rapporto qualità prezzo imbattibile ed è il motivo principale per cui devi essere rapido. Ha uno straordinario design con cornice invisibile su tre lati li e molto sottile sul lato inferiore per garantire una maggiore visione e un coinvolgimento eccezionale.

Offre colori molto realistici, luminosi e brillanti anche quando le scene sono più buie. Gode di diverse tecnologie per rendere tutto molto più accattivante e immersivo come ad esempio Dolby Vision e HDR 10. Mentre con Game Mode Plus potrai avere i tuoi giochi a portata di mano. C’è anche Alexa integrata e troverai incluso un pratico telecomando vocale con comandi multimediali rapidi. Potrai avvalerti delle porte HDMI, USB ed Ethernet.

Questa è sicuramente un’occasione d’oro e per non rischiare di perderla devi fare alla svelta. Dunque dirigiti all’istante su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense 4K UHD da 75 pollici a soli 498 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.