Smart TV Hisense 50" 4K: il VERO CINEMA a soli 349€

Tutto pronto per avere il vero cinema direttamente a casa tua tutte le volte che vuoi? Ti basta accendere la Smart TV Hisense 50″ 4K per essere catapultato nella scena, diventando ogni volta il protagonista. Oggi la acquisti a soli 349 euro! Questa è una delle tantissime promozioni esclusive della Festa delle Offerte Prime.

Tra l’altro, essendo un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al momento del check out. Che occasione spettacolare! Questo modello del 2023 in offerta è ricco di funzionalità eccezionali. Oltre a essere compatibile con il nuovo digitale terrestre è la piattaforma perfetta per l’intrattenimento.

Smart TV Hisense 50″ 4K: uno spettacolo per gli occhi

Con la Smart TV Hisense 50″ 4K non solo guardi la televisione, ma puoi collegare le tue console di gioco e goderti il massimo del divertimento in totale fluidità grazie alla Game Mode Plus. In questo modo vivi un’esperienza di gioco super immersiva con immagini dettagliate, sempre fluide e ricche di colori.

Acquistala immediatamente al prezzo di 349 euro. L’offerta è valida solo per i clienti Prime. Quindi, se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.