 Smart TV Hisense QLED da 50" con Dolby Vision, HDR 10+ e Game Mode Plus
Smart TV Hisense QLED da 50" con Dolby Vision, HDR 10+ e Game Mode Plus

La Smart TV Hisense QLED da 50 pollici con Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus e Alexa ti porta in un altra realtà ed è anche in offerta.
Smart TV Hisense QLED da 50
La Smart TV Hisense QLED da 50 pollici con Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus e Alexa ti porta in un altra realtà ed è anche in offerta.

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una promozione davvero spettacolare e che proprio per questo motivo non durerà molto tempo. Dunque prima che scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV Hisense QLED da 50 pollici a soli 379 euro, anziché 449 euro.

Con lo sconto del 16% dunque potrai risparmiare 70 euro sul totale, che per questa Smart TV non è per niente male. E puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. Vivi qualsiasi contenuto al meglio e avvaliti delle diverse funzionalità come l’integrazione di Alexa e il Game Mode Plus.

Smart TV Hisense QLED da 50″: nessun compromesso

Se non vuoi fare nessun compromesso allora sicuramente la Smart TV Hisense QLED da 50 pollici è la scelta migliore di oggi. Il rapporto qualità prezzo è difficilmente battibile. Grazie alla tecnologia QLED potrai goderti i colori incredibilmente realistici e luminosi anche nelle scene più buie. Ha una cornice praticamente impercettibile sui tre lati e potrai avvalerti delle porte HDMI, USB ed Ethernet, nonché delle connessioni Bluetooth e WiFi.

Con l’intelligenza artificiale 4K Upscale di Hisense anche le immagini sfocate vengono ottimizzate per avere un risultato migliore. Con Dolby Vision e HDR 10+ ogni fotogramma prende vita e non ti perderai nulla. Mentre Game Mode Plus ti dà la possibilità di giocare ai tuoi titoli preferiti vivendo un’esperienza eccezionale. L’interfaccia in cui troverai le applicazioni e i canali è molto intuitiva e c’è anche Alexa integrata. Inoltre con il telecomando che trovi incluso puoi gestire facilmente i tuoi contenuti anche con la voce.

Fai presto perché sicuramente la promozione non durerà. Perciò corri su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense QLED da 50 pollici a soli 379 euro, anziché 449 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 2 mar 2026

