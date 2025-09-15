 Smart TV LED LG 4K da 43" a soli 276€ su eBay è un SOGNO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart TV LED LG 4K da 43" a soli 276€ su eBay è un SOGNO

Approfitta immediatamente della Smart TV LED LG 4K da 43 pollici, per un intrattenimento premium, in offerta lampo a soli 276€ su eBay.
Smart TV LED LG 4K da 43
Tecnologia Tv Monitor
Approfitta immediatamente della Smart TV LED LG 4K da 43 pollici, per un intrattenimento premium, in offerta lampo a soli 276€ su eBay.

Goditi un intrattenimento premium grazie alla Smart TV LED LG 4K da ben 43 pollici! Oggi la trovi in offerta lampo solo ed esclusivamente su eBay. Diventa anche tu uno dei tantissimi fortunati che sono riusciti a completare l’acquisto. Mettila in carrello a soli 276 euro, invece di 449 euro.

Acquista la LG UHD 4K AI ThinQ

Con un ampio 38% di sconto, questo televisore smart di ultima generazione trasformerà in un cinema la tua casa. L’assenza di cornici sui tre lati rende tutto estremamente immersivo e coinvolgente. Perfetta per l’intrattenimento quotidiano, grazie alla compatibilità con il Digitale Terrestre DVB-T2, offre anche qualcosa in più.

Dotato di tecnologia LED Ultra HD 4K AI ThinQ, questo gioiellino assicura immagini dai colori vivaci, dettagli estremamente realistici, contrasti epici e una frequenza di aggiornamento pazzesca. Insomma, sia per cinema che per gaming, questa televisione saprà regalarti tante soddisfazioni.

Smart TV LED LG 4K 43″: su eBay anche a tasso zero

Oltre al prezzo super interessante e vantaggioso, la Smart TV LED LG 4K da 43 pollici è disponibile anche tre rate a tasso zero. Dovrai semplicemente selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e, una volta concluso l’ordine, pagherai solamente la prima rata. Le altre due ti verranno addebitate automaticamente nei mesi successivi, fino al saldo.

Anche la consegna gratuita è un ulteriore vantaggio offerto da eBay. La spedizione è veloce e senza costi aggiuntivi. Così riceverai questa meravigliosa televisione da 43 pollici direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci.

LG 43UT73006LA TVC LED 43 4K SMART TV HDR10 WIFI SAT 3HDMI 2USB UHD

Acquista la LG UHD 4K AI ThinQ

Non perdere questa occasione! Sono rimasti pochi pezzi disponibili. Porta a casa tua il cinema con meno di 300 euro grazie a questa promozione firmata eBay. Aggiungila al carrello a soli 276 euro, invece di 449 euro. Sta andando a ruba quindi ti consigliamo di essere veloce a confermare l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Meta Connect 2025: nuovi smart glass, nessun visore VR

Meta Connect 2025: nuovi smart glass, nessun visore VR
Un utente ha costruito un AirTag personale con una scheda SBC

Un utente ha costruito un AirTag personale con una scheda SBC
Xiaomi 17 subito: niente Xiaomi 16 per competere con iPhone

Xiaomi 17 subito: niente Xiaomi 16 per competere con iPhone
iPhone Air: Tim Cook difende la durata della batteria

iPhone Air: Tim Cook difende la durata della batteria
Meta Connect 2025: nuovi smart glass, nessun visore VR

Meta Connect 2025: nuovi smart glass, nessun visore VR
Un utente ha costruito un AirTag personale con una scheda SBC

Un utente ha costruito un AirTag personale con una scheda SBC
Xiaomi 17 subito: niente Xiaomi 16 per competere con iPhone

Xiaomi 17 subito: niente Xiaomi 16 per competere con iPhone
iPhone Air: Tim Cook difende la durata della batteria

iPhone Air: Tim Cook difende la durata della batteria
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 set 2025
Link copiato negli appunti