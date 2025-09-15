Smart TV LED LG 4K da 43" a soli 276€ su eBay è un SOGNO

Goditi un intrattenimento premium grazie alla Smart TV LED LG 4K da ben 43 pollici! Oggi la trovi in offerta lampo solo ed esclusivamente su eBay. Diventa anche tu uno dei tantissimi fortunati che sono riusciti a completare l’acquisto. Mettila in carrello a soli 276 euro, invece di 449 euro.

Con un ampio 38% di sconto, questo televisore smart di ultima generazione trasformerà in un cinema la tua casa. L’assenza di cornici sui tre lati rende tutto estremamente immersivo e coinvolgente. Perfetta per l’intrattenimento quotidiano, grazie alla compatibilità con il Digitale Terrestre DVB-T2, offre anche qualcosa in più.

Dotato di tecnologia LED Ultra HD 4K AI ThinQ, questo gioiellino assicura immagini dai colori vivaci, dettagli estremamente realistici, contrasti epici e una frequenza di aggiornamento pazzesca. Insomma, sia per cinema che per gaming, questa televisione saprà regalarti tante soddisfazioni.

Smart TV LED LG 4K 43″: su eBay anche a tasso zero

Oltre al prezzo super interessante e vantaggioso, la Smart TV LED LG 4K da 43 pollici è disponibile anche tre rate a tasso zero. Dovrai semplicemente selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e, una volta concluso l’ordine, pagherai solamente la prima rata. Le altre due ti verranno addebitate automaticamente nei mesi successivi, fino al saldo.

Anche la consegna gratuita è un ulteriore vantaggio offerto da eBay. La spedizione è veloce e senza costi aggiuntivi. Così riceverai questa meravigliosa televisione da 43 pollici direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci.

Non perdere questa occasione! Sono rimasti pochi pezzi disponibili. Porta a casa tua il cinema con meno di 300 euro grazie a questa promozione firmata eBay. Aggiungila al carrello a soli 276 euro, invece di 449 euro. Sta andando a ruba quindi ti consigliamo di essere veloce a confermare l’ordine.