 Smart TV LG 65" 4K a soli 431€: un REGALO PAZZESCO su Amazon!
Pagare una Smart TV LG 65" 4K solo 431€ sembra surreale, ma è tutto vero grazie a questa super offerta speciale che trovi solo su Amazon.
Tecnologia Tv Monitor
Il vero cinema arriva a casa tua con meno di 500 euro grazie a questa offerta Amazon incredibilmente vantaggiosa! La Smart TV LG 65″ 4K UHD AI è tua a soli 431 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile, un vero e proprio regalo pazzesco che Amazon ha deciso di farti per ottenere tutta la qualità del grandissimo schermo a un prezzo ridicolo.

Acquista ora la LG UHD 4K 65″

Con questo televisore scoprirai che i dettagli fanno la differenza. Dotato del potente processore Alpha 7 Gen8 con AI le prestazioni sono migliorate e questo rende tutto ancora più veloce. Otterrai immagini in 4K più profonde e nitide che mai. Questo chipset è in grado di migliorare le immagini prima di trasmetterle ai tuoi occhi, per una qualità sempre elevata.

Smart TV LG 65″ 4K UHD AI: qualità eccellente a prezzo da scaffale

Con la Smart TV LG 65″ 4K ottieni una qualità eccellente a prezzo da scaffale. Aggiungila al carrello a soli 431 euro su Amazon. Si tratta di un’opportunità molto golosa da avere subito. Così scopri cosa significa vedere i tuoi contenuti preferiti con la tecnologia HDR10 Pro che assicura colori vivaci, profondi e luminosi.

LG webOS UHD AI UA75 TV 65 pollici, Smart TV 4K Ultra HD, Processore α7 Gen8, webOS con AI, Filmmaker mode, HDR10, Gaming con VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, Wi-Fi, 65UA75006LA 2025

LG webOS UHD AI UA75 TV 65 pollici, Smart TV 4K Ultra HD, Processore α7 Gen8, webOS con AI, Filmmaker mode, HDR10, Gaming con VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, Wi-Fi, 65UA75006LA 2025

431,00
Vedi l’offerta

Ma non è tutto! Infatti, il Super Upscaling 4K darà vita a ogni fotogramma, rendendo ancora più nitidi e luminosi i contenuti trasmessi grazie all’elaborazione in 4K. Anche l’audio non scherza, offrendo una buonissima qualità già dagli altoparlanti integrati nel televisore. Cosa stai aspettando?

Acquista oggi stesso la Smart TV LG 65″ 4K UHD AI a soli 431 euro! La trovi in offerta su Amazon! Non fartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 nov 2025
