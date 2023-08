Smart TV LG da 24 pollici a 150 euro su eBay: CHE AFFARE!

Dopo averti fatto presente che su eBay è disponibile Xiaomi Mi Pad 5 in promozione, dallo stesso portale riprendiamo un altro sconto molto intrigante su un televisore low-cost compatibile con il DVB-T2. Se devi ancora adeguarti all’ultimo standard del digitale terrestre in vista dello switch-off, presumibilmente in arrivo a fine 2023 o inizio 2024, sappi che su eBay puoi trovare uno smart TV LG a 150 euro. Un prezzo veramente ridotto, tanto quanto la quantità di unità disponibili nel magazzino del rivenditore!

Non perderti questo TV LG con DVB-T2

Il televisore in questione è noto altrimenti con il codice identificativo LG 28TQ515S-PZ e giunge con un semplice pannello LED HD Ready da 28 pollici. Cosa significa HD Ready? Molto semplicemente, che ha una risoluzione massima di 720p, ergo non è Full HD e, ovviamente, non supporta contenuti 4K. Ciononostante, è dotato del sistema operativo proprietario WebOS 22 che permette di fruire di contenuti in streaming con pochi tap del telecomando. Preinstallate, difatti, giungono app come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 10W con supporto all’audio Dolby, mentre il design compatto del televisore permette di posizionarlo anche in cucina o in ambienti con poco spazio, per guardare la TV tradizionale o trasmissioni on-demand in assoluta comodità. Basta trovare lo spazio adatto alla piattaforma centrale per l’appoggio, e il gioco è fatto!

Ma quanto costa questo televisore? Come anticipato, lo smart TV LG interessato è in vendita a 149,99 euro, per un risparmio dell’11% rispetto al prezzo medio. Il pagamento va completato con carta di credito e la consegna viene effettuata a costo zero entro giovedì 24 agosto 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.