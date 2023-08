Xiaomi Mi Pad 5 scende di 50 euro su eBay con questo CODICE SCONTO

In giornata abbiamo già segnalato POCO X5 in offerta su eBay grazie a un codice promozionale esclusivo. Non si tratta però dell’unica iniziativa rilanciata da Xiaomi per i suoi dispositivi. Il colosso cinese, infatti, ha altre sorprese per i suoi fedeli clienti. In queste ore su eBay potete trovare Xiaomi Mi Pad 5 a quasi 260 euro grazie a un codice sconto speciale. Ricordiamo, però, che è valido esclusivamente fino al 31 agosto 2023, trattandosi di una promozione di fine estate.

Xiaomi Mi Pad 5 scende di prezzo su eBay

Il tablet Xiaomi Mi Pad 5 è caratterizzato da un display LCD 2.5K (risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel) da 11 pollici di diagonale con refresh rate pari a 120Hz e supporto a Dolby Vision, accompagnato da una fotocamera anteriore da 8 MP e da un sensore sul retro da 13 MP. Sotto la scocca figurano quindi 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna UFS 3.1. La batteria in dotazione è da 8.720 mAh con ricarica a 22,5W, mentre il chipset in dotazione è il Qualcomm Snapdragon 860 con frequenza massima pari a 2,96 GHz.

Si tratta quindi di un ottimo tablet, con uno schermo ricco di colori e luminoso, perfetto per guardare film, serie TV, e magari concedersi un po’ di gaming mobile con i titoli che supportano al meglio il form factor del dispositivo. Le performance del chipset Qualcomm in dotazione, poi, sono eccellenti anche per il multitasking.

Il rivenditore che collabora con Xiaomi normalmente vende Xiaomi Mi Pad 5 a 309 euro ma, con il codice sconto XIAOMIFESTAGO23, si può accedere a un taglio di 46,35 euro che porta il prezzo finale a 262,65 euro. La consegna a domicilio è sempre gratuita e garantita tra 21 e 28 agosto 2023. Il pagamento va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito, e il resto è effettuabile entro 14 giorni dall’acquisto.