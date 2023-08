eBay rilancia POCO X5 in offerta con CODICE SCONTO SPECIALE

Pochi giorni fa ti abbiamo segnalato Xiaomi 13 in offerta su eBay. A un prezzo pari a quasi 600 euro è indubbiamente una delle promozioni più interessanti attive ora sul sito di e-commerce, ma potrebbe non fare al caso tuo se hai un budget più limitato. Proprio per questo motivo torniamo alla carica con un’altra proposta più economica, disponibile a poco più di 200 euro grazie a un codice sconto speciale disponibile fino a fine agosto 2023: stiamo parlando di POCO X5, per cui si possono risparmiare esattamente 35,85 euro sul prezzo di listino.

POCO X5 costa veramente poco su eBay

Analizziamo anzitutto lo smartphone mid-range del brand operativo sotto Xiaomi. POCO X5 si presenta in questo caso con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, supporto al 5G grazie al modulo installato nel chipset Qualcomm Snapdragon 695 Octa Core a 2 GHz, e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W per riuscire ad arrivare comodamente a fine giornata con un utilizzo tipico.

Il display in dotazione è un AMOLED da 6.67 pollici FHD+, con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass 3. Lato fotocamera, quindi, notiamo una configurazione a tre sensori sul retro (48 MP + 8 MP + 2 MP) e una singola lente frontale da 13 megapixel con apertura f/2.5. Lato connettività, infine, segnaliamo il supporto a Bluetooth 5.1, NFC e GPS Glonass, Compass e Galileo.

POCO X5 normalmente costerebbe 239 euro su eBay in questa configurazione, a prescindere dal colore. Tuttavia, Xiaomi ha reso disponibile il coupon speciale XIAOMIFESTAGO23 con il quale potete abbassare il prezzo a 203,15 euro. La consegna è gratuita e assicurata nella settimana tra 21 e 28 agosto 2023. Il pagamento, come sempre, va effettuato con carta di credito o PayPal.