Smart TV LG NanoCell 50’’ al minimo storico: solo 349€

Ci sono occasioni irripetibili che quando arrivano vanno colte immediatamente. È il caso della Smart TV LG NanoCell 50”, che oggi raggiunge il suo minimo storico e che puoi acquistare a soli 349€. Un prezzo davvero interessante per una TV in grado di offrirti un’esperienza video e audio davvero di livello assoluto.

3 ragioni per scegliere la Smart TV LG NanoCell 50”

Colore puro e ampio angolo visivo

Funzionalità smart

Interattività con Smart Remote e webOS 24

Con LG NanoCell 50” guardare la TV diventa proprio un’altra cosa

La Smart TV LG NanoCell 50” si caratterizza innanzitutto per l’innovativa tecnologia proprietaria che restituisce colori ancora più brillanti e realistici rispetto a una tradizionale TV Ultra HD. Grazie al processore α5 GEN7 hai poi la garanzia che ogni contenuto che andrai a riprodurre sulla TV sarà trasformato in 4K con un’ottimizzazione della luminosità in base all’ambiente in cui ti trovi.

Inoltre la Smart TV LG NanoCell 50” integra anche le tecnologie Filmmaker Mode e HDR10 Pro grazie alle quali visualizzare i film con la profondità dei colori così come è stata pensata dal regista che ha girato quel film.

Questa smart TV è davvero incredibile anche per la presenza del telecomando che ti consente di controllarla con i semplici movimenti del polso. Inoltre se sei un appassionato di videogiochi o hai figli che amano giocare alla console, con la Smart TV LG NanoCell 50” puoi sfruttare l’apposita interfaccia con la quale settare automaticamente le impostazioni per ottenere la migliore esperienza di gioco possibile.

Ideale per chi…

Guarda contenuti in ambienti luminosi o con più spettatori

Ma giocare alla console

Guarda tanti film e serie TV

Approfitta dell’offerta per acquistare la Smart TV LG NanoCell 50” a soli 349€ e regalarti il piacere di guardare la TV come non lo hai mai fatto prima.