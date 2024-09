Smart TV Metz 32" a 159,99 euro: occasionissima Amazon anche a rate

Una bella opportunità per una piccola smart TV. La MTC6110 da 32 pollici del marchio Metz è perfetta per piccoli appartamenti o seconde stanze come cucina o camera da letto e puoi acquistarla oggi in sconto su Amazon a soli 159,99 euro invece di 199,99. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Smart TV Metz 32″ con Android TV: non le manca niente

Il suo schermo HD LED da 32 pollici è perfetto per gli ambienti domestici: come detto, ideale per piccoli appartamenti o stanze come cucine o camere da letto.

Il suo punto di forza è il sistema operativo Android TV che ti permette di scaricare più di 5000 app comprese le principali dedicate allo streaming come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+ e molte altre ancora. La TV è dotata ovviamente di WiFi integrato per permetterti di collegarti alla rete di casa in modo facile e veloce.

Compatibile con l’app Android TV, puoi controllarla anche con la voce per rendere l’uso ancora più pratico. Dettaglio da non sottovalutare è il Chromecast integrato per condividere facilmente i contenuti multimediali dal tuo smartphone allo schermo.

Con un elegante design senza bordi, questa smart TV è capace di offrirti un’esperienza visiva coinvolgente, mettendo insieme funzionalità ed estetica in modo efficace. Acquistala adesso a soli 159,99 euro.