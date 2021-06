1848 euro al lancio, 1400 euro per qualche settimana prima del Prime Day, solo 1099 euro da poche ore a questa parte ed in scadenza a breve. Bastano queste cifre per esplicare che tipo di offerta sia quella lanciata su Amazon da LG per il proprio bundle che mette assieme una tv OLED da 55 pollici e le cuffie wireless TONE Free.

55 pollici 4K, sconto pazzesco

1099 euro ti porteranno davanti un televisore di qualità superiore (generazione 2021) e nelle orecchie tutta la qualità di un paio di auricolari (sviluppati in collaborazione con Meridian) con i quali isolarsi dal mondo esterno e poter vivere in solitudine tutte le emozioni di film e sport in tv.

La qualità è al centro del progetto: “Processore α7 gen4 4k con ai: grazie al potente processore di ultima generazione e all’ai, lg oled tv ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare. […] scegli il tuo assistente vocale preferito e gestisci il televisore con la tua voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrirti ancora più controllo e comodità“.

Ma è inutile girarci attorno: a fare la differenza è il prezzo, che fino alle 23.59 di martedì 22 giugno (secondo giorno di Prime Day 2021) crolla fino a sfiorare i 1000 euro. Tutta la qualità che c'è, ad un prezzo completamente nuovo: inevitabilmente in questo bundle viene ad addensarsi una delle più stimolanti opportunità di queste ore per chi sta cercando una tv con la quale far esplodere in salotto tutte le emozioni della fase finale degli Europei di Calcio, delle prossime Olimpiadi e del meglio del cinema a casa propria.