Smart TV Philips 43": SCONTO PAZZESCO di 350€ su Monclick

Con la Smart TV Philips 43″ Ambilight rivoluzioni la qualità del tuo intrattenimento. Grazie a questo televisore di ultima generazioni entri in un mondo fatto di immagini perfette, coloratissime e dettagli mozzafiato. Scopri la tecnologia Ultra HD 4K a un prezzo impensabile! Acquistala subito scontata di 350 euro grazie a Monclick.

Tra l’altro non è solo il grande risparmio l’unico vantaggio di questa offerta firmata Monclick. Infatti, hai anche inclusa la consegna gratuita a domicilio. In più puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 116,63 euro al mese per 3 mesi. La prima al momento della conferma ordine, le altre due nei due mesi successivi. Questo selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Smart TV Philips 43″ Ambilight: prezzo incredibilmente conveniente

Scegli la qualità acquistando la Smart TV Philips 43″ Ambilight. Grazie a Monclick hai un prezzo super conveniente che ti permette di accedere al lusso spendendo pochissimo. Compatibile con il nuovo digitale terrestre, hai anche la possibilità di accedere a tutte le tue piattaforme di streaming preferite grazie ad Android TV integrato. Goditi il meglio dell’intrattenimento senza pensieri.

Scarica Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e tantissime altre piattaforme. Con questa Smart TV sottilissima arredi la tua casa con stile e godi di contenuti trasmessi in altissima qualità. Collegala a internet tramite WiFi e tienila sempre aggiornata. Lasciati avvolgere da un suono ricco e pieno grazie ai suoi altoparlanti integrati. Acquistala subito a soli 349,90 euro, invece di 699,90 euro.

