Smart TV Samsung 24" a soli 179€: MEGA BOMBA Amazon

Solo 179 euro per la Smart TV Samsung 24″! Un prezzo eccezionale che trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Si tratta di un’ottima soluzione se stavi cercando un televisore smart dalle dimensioni ridotte, pronto per essere collocato in qualsiasi spazio senza rinunciare ai tuoi contenuti preferiti sia con digitale terrestre che in streaming. Con Bixby, Alexa e Google Assistant integrati hai la massima comodità perché puoi gestire tutto con i comandi vocali.

Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Puoi anche selezionare l’opzione regalo se vuoi regalarla a qualcuno. Inoltre, fino al 12 luglio, puoi decidere di pagare in comode rate tasso zero. Ti basterà selezionare Cofidis prima del check out e seguire le istruzioni che compariranno a schermo. In pochi secondi eccoti pronto il tuo finanziamento su misura.

Smart TV Samsung 24″: piccola, ma potente

Con la Smart TV Samsung 24″ hai un televisore intelligente dotato di ogni comfort. Grazie alla tecnologia HDR ottieni dettagli e sfumature spettacolari. I contenuti vengono trasmessi con una maggiore chiarezza e con colori ancora più vivaci. La funzionalità Ultra Clean View analizza i contenuti originali con un algoritmo avanzato e restituisce immagini migliorate con una qualità più alta senza distorsioni. PurColor, invece, garantisce colori naturali per un intrattenimento elevato.

Acquisitala ora a soli 179 euro, invece di 239 euro. Sconto, consegna gratuita e rate tasso zero sono un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se ancora non lo sei, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.