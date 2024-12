Smart TV Samsung 55" 4K a 399 euro: ultimi BOTTI del Cyber Monday

Sono le ultime ore per approfittare delle offerte della settimana del Black Friday che coincidono di fatto con la chiusura del cosiddetto Cyber Monday. Protagonista questa volta è questa Smart TV Samsung da 55 pollici con risoluzione 4K che puoi portarti a casa a soli 399 euro.

Smart TV Samsung 55″: a questo prezzo è un gioiello

La smart TV Samsung UE55DU7190UXZT mette insieme un design elegante, con tecnologie di ultima generazione e prestazioni importanti. Il processore Crystal 4K ti regala immagini mozzafiato, con colori vividi e realistici per ogni genere di contenuto.

Esperienza visiva che arricchita da funzionalità sonore di alto livello, come OTS Lite, che ti permette di avere un suono surround 3D sincronizzato con le immagini, mentre se possiedi una soundbar puoi avere un’armonia perfetta grazie alla tecnologia Q-Symphony.

Adaptive Sound permette di adattare il suono in automatico in base ai contenuti, che si tratti di film, serie TV, musica o videogiochi. A proposito di quest’ultimi, la funzione Gaming Hub è utile per accedere velocemente ai tuoi titoli preferiti mentre con Motion Xcelerator ogni movimento è reso in maniera fluida per migliorare l’esperienza di gioco.

Dal design slim e senza bordi, esteticamente si integra in maniera perfetta in qualsiasi ambiente. Con telecomando e funzionalità integrate come Bixby, Alexa e Google Assistant, questa smart TV Samsung è un super affare per il Cyber Monday. Acquistala adesso a soli 399 euro.