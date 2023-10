Smart TV Samsung 55" 4K in SUPER SCONTO su Amazon

Se hai deciso di farti un grande regalo e aggiornare l’intrattenimento di casa tua non perderti l’offerta di Amazon sulla Smart TV Samsung UE55CU7190UXZT che è adesso disponibile a soli 489 euro, anziché il prezzo regolare di 599 euro.

Smart TV Samsung 55 pollici 4K in offerta: le caratteristiche

Questa Smart TV Samsung incorpora la tecnologia PurColour. Con PurColour, i colori sono ottimizzati per offrire immagini vivide e realistiche. Che tu stia guardando film, programmi TV o eventi sportivi, ogni dettaglio sarà reso in modo eccezionale e coinvolgente.

Grazie al potente processore Crystal 4K di Samsung, questa TV è in grado di portare una risoluzione 4K a tutti i tuoi contenuti preferiti. Anche se il materiale originale non è in 4K, il sistema di Upscaling trasforma automaticamente la qualità dell’immagine, regalandoti una nitidezza straordinaria e una chiarezza senza precedenti.

Il sistema Smart Hub di Samsung offre una navigazione intuitiva e personalizzata. Diviso in tre categorie – Media, Game e Ambient – ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV. È facile accedere ai tuoi contenuti preferiti, alle app di streaming e ai giochi in modo rapido e semplice.

Questa Smart TV è dotata di un audio surround 3D, abbinato all’audio virtuale del canale superiore, che ti immergerà completamente nell’esperienza sonora. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sound analizza in tempo reale la scena che stai guardando e ottimizza l’audio per fornire suoni vividi e bilanciati.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa la Smart TV Samsung 55″ 4K a un prezzo incredibilmente scontato. Con PurColour, risoluzione 4K e un audio coinvolgente, la tua esperienza di visione sarà trasformata in meglio. Rendila tua oggi stesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.